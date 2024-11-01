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        Siirt'te trafik kazaları emniyetin güvenlik kameralarında

        Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:59
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        Siirt'te trafik kazaları emniyetin güvenlik kameralarında
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        Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne ait kent merkezindeki KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde, bir cipin Siirt-Kurtalan kara yolundaki alışveriş merkezi önünde takip mesafesini korumaması nedeniyle traktöre çarpıp takla atması ve park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

        Yine Siirt-Kurtalan kara yolunda sol şeritte takip eden pikap, sağ şeritte seyreden minibüsün önüne kırıyor. Durumu fark eden minibüs, pikaba hafif şekilde çarpıyor.

        Siirt-Tillo Çevre Yolu Kavşağı'nda de bir kamyonet, önce yola kontrolsüz çıkan otomobile ardından da refüje çarparak durabiliyor.

        Bahçelievler Mahallesi'nde ise alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil, hızla girdiği kavşakta önüne çıkan cipe çarpıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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