Siirt'te trafik kazaları emniyetin güvenlik kameralarında

Bahçelievler Mahallesi'nde ise alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil, hızla girdiği kavşakta önüne çıkan cipe çarpıyor.

Siirt-Tillo Çevre Yolu Kavşağı'nda de bir kamyonet, önce yola kontrolsüz çıkan otomobile ardından da refüje çarparak durabiliyor.

Yine Siirt-Kurtalan kara yolunda sol şeritte takip eden pikap, sağ şeritte seyreden minibüsün önüne kırıyor. Durumu fark eden minibüs, pikaba hafif şekilde çarpıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait kent merkezindeki KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde, bir cipin Siirt-Kurtalan kara yolundaki alışveriş merkezi önünde takip mesafesini korumaması nedeniyle traktöre çarpıp takla atması ve park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

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