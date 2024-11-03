AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığına Hikmet Ekin seçildi

Ekin, yaptığı teşekkür konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yapılan konuşmalar ve raporların okunmasının ardından tek listeyle gidilen kongrede Hikmet Ekin yeniden seçildi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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