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        AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığına Hikmet Ekin seçildi

        AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığına mevcut başkan Hikmet Ekin seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:57 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:07
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        AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığına Hikmet Ekin seçildi
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        AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığına mevcut başkan Hikmet Ekin seçildi.

        Siirt Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti Siirt 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yıllardır ülkeye hizmet sunduğunu dile getiren Gül, halkın refah seviyesini yükseltmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Yapılan konuşmalar ve raporların okunmasının ardından tek listeyle gidilen kongrede Hikmet Ekin yeniden seçildi.

        Ekin, yaptığı teşekkür konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Kongreye, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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