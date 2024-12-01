Piknik için gittikleri baraj gölü kıyısında mahsur kalan 5 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısına dün piknik yapmak için giden ve hava kararınca dönemeyen 5 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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