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        Piknik için gittikleri baraj gölü kıyısında mahsur kalan 5 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

        Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısına dün piknik yapmak için giden ve hava kararınca dönemeyen 5 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:39
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        Piknik için gittikleri baraj gölü kıyısında mahsur kalan 5 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
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        Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısına dün piknik yapmak için giden ve hava kararınca dönemeyen 5 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Piknik yapmak isteyen 5 arkadaş dün öğle saatlerinde Siirt-Eruh kara yolu mevkisindeki feribot iskelesinden botla Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün karşı kıyısına geçti.

        Havanın kararması nedeniyle dönemeyen kişiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        5 arkadaş, ekiplerin yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak karşı kıyıya getirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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