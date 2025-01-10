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        Siirt Valisi Kızılkaya basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:04 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:04
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        Siirt Valisi Kızılkaya basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

        Kızılkaya, Polisevinde düzenlenen programda, gazetecilerle sohbet etti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Siirt'teki gazetecilerin zor şartlarda ve fedakarca çalıştığına şahit olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Her şeyden önce doğru ve hakkıyla gazetecilik yapan basın mensuplarının bu güzel günde aileleriyle birlikte vatanımızla milletimizle birlikte hemhal olup onların güzel bir gün geçirmesini diliyorum. Çalışan gazetecilerimize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz. Her zaman hakkın hakikatin doğrunun sesi olma anlamında bu millete hizmet etme anlamında yapacakları hizmetlerde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum."

        Gazze'de yaşamını yitiren gazetecilere de değinen Kızılkaya, İsrail'in saldırılarını kınadı, görevi başında yaşamını yitiren basın mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

        Kentin sorunlarına da değinen Kızılkaya, huzur kenti Siirt'te güvenlik ve asayiş çalışmalarının da hız kesmeden sürdürüldüğünü kaydetti.

        Programa, Vali Yardımcıları Birkan Tatlısöz ve Ömer Faruk Gökçe de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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