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        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Siirt'te 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:00
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        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Siirt'te 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü ve planladığı yatırımlar değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, tahsis edilen ödeneklerin hızlı, etkin ve verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

        Geçen yıl il genelinde 263 proje üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bu projelere toplam 7 milyar 128 milyon 483 bin lira ödenek ayrılmış, 4 milyar 884 milyon 640 bin lira harcama gerçekleştirilmiştir. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 69, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 72 seviyesindedir. Söz konusu 263 projeden 152'si tamamlanmış, 77'si halen devam etmekte, 20 proje ihale aşamasındadır. 14 projeye çeşitli nedenlerle henüz başlanamamıştır."

        Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

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