AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi'nde Özturan'ın yeniden aday gösterileceği bildirildi

AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Bahri Caner Özturan'ın yeniden aday gösterileceği bildirildi.

Kongre öncesi AK Parti Siirt İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 25 Ocak'ta yapılacak kongrede Bahri Caner Özturan'ın il başkanlığı için yeniden aday gösterildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 haftadır Siirt kongresi için kanaat önderleri ve önceki dönemde görev yapan partililerle istişare halinde olduklarını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Kongrede aday olmak isteyen arkadaşlarımızla görüştük, istişarelerde bulunduk. Bu isimleri çok fazla dillendirmeden çalışma içerisine girdik ve bu adaylar içerisinde 2 arkadaşımız ön plana çıktı. Bunlardan biri Hıfzullah Canpolat, diğeri mevcut il başkanımız Bahri Caner Özturan idi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Caner beyle biz yolumuza, kongremize devam edeceğiz."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu kaydetti.

Toplantıya, ilçe başkanları ve partililer katıldı.