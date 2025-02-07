Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile SİÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Siirt Üniversitesinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ile SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak tarafından imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimleri desteklenerek suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma yeniden kazandırılmaları amaçlanıyor.

Ayrıca yükümlülere yönelik eğitim, iyileştirme ve destekleyici programların hazırlanması ve yürütülmesi planlanıyor.

Programda konuşan Başsavcı Sarıca, protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlü ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Yükümlü ve eski hükümlülerin suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları hedefiyle çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli uzman ve memurların mesleki olarak gelişimleri, personele yönelik tamamlayıcı ve destekleyici programların hazırlanması ve yürütülmesi, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim iyileştirme ve rehabilitasyonu konusunda üniversite tarafından destek sağlanması ile yükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla çalışmalar yürütülmesi hedeflenmekte."

Rektör Prof. Dr. Şındak da protokolün iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

Programa, Siirt Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, Denetimli Serbestlik Şefi Veysel Demirel ve üniversiteden yöneticiler katıldı.