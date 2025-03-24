Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı

        Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı
        ABONE OL

        Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı.

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Dağyeli köyünde yaşayan ve dün evde erken doğum yapan M.T'nin bebeği rahatsızlanınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        Ekipler durumu kritik görülen bebek için askeri yetkililerden helikopter desteği istedi.

        Bebek ve annesi köye iniş yapan askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        Bebek, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı, annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!

        Benzer Haberler

        Siirt'te kentsel dönüşüm alanında temel kazılarına başlandı
        Siirt'te kentsel dönüşüm alanında temel kazılarına başlandı
        Siirtli kardeşler birikimlerine KOSGEB desteğini de katarak atölye sahibi o...
        Siirtli kardeşler birikimlerine KOSGEB desteğini de katarak atölye sahibi o...
        Siirt'te down sendromlu çocuklar, futbol maçını yönetti
        Siirt'te down sendromlu çocuklar, futbol maçını yönetti
        Cezaevinden izinli çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
        Cezaevinden izinli çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
        Siirt'te anaokulu öğrencileri harçlıklarıyla akranlarına bayramlık aldı
        Siirt'te anaokulu öğrencileri harçlıklarıyla akranlarına bayramlık aldı
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Siirt'te öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Siirt'te öğrencilerle buluştu