Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı.

Bebek, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı, annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebek ve annesi köye iniş yapan askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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