Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı
Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı.
Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Dağyeli köyünde yaşayan ve dün evde erken doğum yapan M.T'nin bebeği rahatsızlanınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Ekipler durumu kritik görülen bebek için askeri yetkililerden helikopter desteği istedi.
Bebek ve annesi köye iniş yapan askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Bebek, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı, annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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