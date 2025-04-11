Siirt'te AK Parti Kadın Kolları üyelerinden çevre temizliği

AK Parti Siirt Kadın Kolları üyeleri, temiz bir Siirt için çevre temizliği yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi öncülüğündeki grup, kentin farklı mahallelerindeki park, bahçe ve caddelerde plastik, cam, metal ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir atıkları topladı.

Mavi, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin sorumluluğun olduğunu belirtti.

Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Mavi, "Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve çocuklara daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile doğaya ve çevreye duyarlı bir yaşam tarzını benimsemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üyelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.