Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te AK Parti Kadın Kolları üyelerinden çevre temizliği

        AK Parti Siirt Kadın Kolları üyeleri, temiz bir Siirt için çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 00:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te AK Parti Kadın Kolları üyelerinden çevre temizliği
        ABONE OL

        AK Parti Siirt Kadın Kolları üyeleri, temiz bir Siirt için çevre temizliği yaptı.

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi öncülüğündeki grup, kentin farklı mahallelerindeki park, bahçe ve caddelerde plastik, cam, metal ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir atıkları topladı.

        Mavi, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin sorumluluğun olduğunu belirtti.

        Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Mavi, "Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve çocuklara daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile doğaya ve çevreye duyarlı bir yaşam tarzını benimsemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üyelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır

        Benzer Haberler

        Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı
        Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı
        Siirt'te 'kavga' ihbarına giden polis ekibine sürpriz karşılama
        Siirt'te 'kavga' ihbarına giden polis ekibine sürpriz karşılama
        Siirt'te "kavga" ihbarına giden polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı
        Siirt'te "kavga" ihbarına giden polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı
        Siirt Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısı...
        Siirt Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısı...
        Üzerine tatlı şerbeti dökülen 3 yaşındaki İsra, yaralandı
        Üzerine tatlı şerbeti dökülen 3 yaşındaki İsra, yaralandı
        Siirt'te pekmez kaynatılan tencereye düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Siirt'te pekmez kaynatılan tencereye düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı