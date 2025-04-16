Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan-Batman kara yolu Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Şeymanur E, Halime B. ve Nurettin B. yaralandı.
Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Halime B. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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