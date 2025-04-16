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        Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:31
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        Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan-Batman kara yolu Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan Şeymanur E, Halime B. ve Nurettin B. yaralandı.

        Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Halime B. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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