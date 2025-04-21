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        Siirt Havalimanında yaz tarifesi ile düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek

        Siirt Havalimanında 30 Mart-26 Ekim'de geçerli olacak yaz tarifesine göre haftanın her günü düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:22
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        Siirt Havalimanında yaz tarifesi ile düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek
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        Siirt Havalimanında 30 Mart-26 Ekim'de geçerli olacak yaz tarifesine göre haftanın her günü düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Havalimanında uçuş programının belirlendiği belirtildi.

        "Buna göre, pazartesi ve cuma günleri AJET firması tarafından Ankara-Siirt ve Siirt-Ankara seferleri yapılacak. Kalkış 09.00, Siirt'e iniş 10.30, Siirt'ten kalkış ise 11.25, varış 13.10 olacak. Salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri Türk Hava Yolları tarafından İstanbul-Siirt ve Siirt-İstanbul seferleri düzenlenecek. Kalkış 08.25, Siirt'e iniş 10.30, Siirt'ten kalkış ise 11.15, varış 13.35 olacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, Siirt Havalimanının çalışma saatlerinin yaz tarifesi süresince haftanın 7 günü 08.00-16.00 olacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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