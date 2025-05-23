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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eroğlu, Siirt'te konuştu:

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "AK Parti iktidarıyla beraber artık terörün bittiği bir döneme girdik. Şimdi de bununla ilgili de çok önemli bir çalışma var. Bu çalışmaların da meyvelerini inşallah önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:18 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:23
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eroğlu, Siirt'te konuştu:
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "AK Parti iktidarıyla beraber artık terörün bittiği bir döneme girdik. Şimdi de bununla ilgili de çok önemli bir çalışma var. Bu çalışmaların da meyvelerini inşallah önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz." dedi.

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde Siirt'e gelen Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililerle görüştü.

        Eroğlu, yaptığı açıklamada, samimiyeti, misafirperverliği, insanı ve doğasıyla çok güzel bir şehir olan Siirt'te bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak il ve ilçeleri ziyaret ettiklerini belirten Eroğlu, "Amacımız belediyelerimizin yaptığı çalışmaları hem bizzat yerinde görmek hem yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak hem de yapılacak çalışmalarla ilgili burada istişarelerde bulunmak." diye konuştu.

        Bölgede AK Parti belediyelerince çok güzel hizmetler yapıldığını dile getiren Eroğlu, bu hizmetlerin bölgeye değer kattığını anlattı.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

        "AK Parti iktidarıyla beraber artık terörün bittiği bir döneme girdik. Şimdi de bununla ilgili de çok önemli bir çalışma var. Bu çalışmaların da meyvelerini inşallah önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz." ifadelerini kullanan Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Halkımızla görüştüğümüzde, konuştuğumuzda insanlardaki o mutluluğu görüyorum. O huzur, emniyet ortamından dolayı duyulan sevinci hissediyoruz. Ne güzel. Bunlar da inşallah beraberinde yatırımı çoğaltacaktır. Çok doğal ve turistik güzellikleri olan bu bölgelere insanların da turizm anlamında daha da çok geldiği bir süreci hep beraberce inşallah göreceğiz. Onun için emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

        Özturan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Eroğlu'na teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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