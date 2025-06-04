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        Siirt'te yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıkan arazideki mahsul zarar gördü

        Siirt'te yıldırım düşen buğday ekili arazide çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 19:16 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:16
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        Siirt'te yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıkan arazideki mahsul zarar gördü
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        Siirt'te yıldırım düşen buğday ekili arazide çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Siirt Havalimanı yakınlarındaki buğday ekili araziye yıldırım düştü.

        Gök gürültüsünün ardından düşen yıldırımla arazide yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tarladaki zararın tespiti için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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