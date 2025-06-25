Siirt'te devrilen otomobil hasar gördü
Siirt'te devrilen otomobilde hasar oluştu.
Siirt'te devrilen otomobilde hasar oluştu.
Ekrem T'nin kullandığı 34 HZ 6359 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan yolu Kezer Köprüsü'nde, önce aydınlatma direğine, ardından bariyerlere çarparak, refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
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