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        Siirt'te devrilen otomobil hasar gördü

        Siirt'te devrilen otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:42 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:48
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        Siirt'te devrilen otomobil hasar gördü
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        Siirt'te devrilen otomobilde hasar oluştu.

        Ekrem T'nin kullandığı 34 HZ 6359 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan yolu Kezer Köprüsü'nde, önce aydınlatma direğine, ardından bariyerlere çarparak, refüje devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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