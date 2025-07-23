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        Siirt'te kırsal kesimde asfalt çalışmaları sürüyor

        Siirt'in Kurtalan ve Baykan ilçelerinde yollar asfaltlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:08
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        Siirt'te kırsal kesimde asfalt çalışmaları sürüyor
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        Siirt'in Kurtalan ve Baykan ilçelerinde yollar asfaltlanıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurtalan ilçesinin Bölüktepe köyü ile Baykan ilçesinin Atabağı beldesi arasında toplam 2 bin 800 metrelik yol asfaltlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yola 4 bin 600 tondan fazla Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) döküldüğünü belirtti.

        Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bu yıl için belirlenen 550 kilometrelik yol yapım ve bakım hedefi doğrultusunda kırsalda yoğun bir ulaşım seferberliği yürütülüyor. Yaptığımız her yol, yeni bir gelişme hikayesidir. Çünkü biliyoruz ki yol sadece bir ulaşım aracı değil, üretimin, eğitimin, sağlığın ve kalkınmanın da anahtarıdır. Kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek. Tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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