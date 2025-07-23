Siirt'te kırsal kesimde asfalt çalışmaları sürüyor

Siirt'in Kurtalan ve Baykan ilçelerinde yollar asfaltlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurtalan ilçesinin Bölüktepe köyü ile Baykan ilçesinin Atabağı beldesi arasında toplam 2 bin 800 metrelik yol asfaltlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yola 4 bin 600 tondan fazla Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) döküldüğünü belirtti.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl için belirlenen 550 kilometrelik yol yapım ve bakım hedefi doğrultusunda kırsalda yoğun bir ulaşım seferberliği yürütülüyor. Yaptığımız her yol, yeni bir gelişme hikayesidir. Çünkü biliyoruz ki yol sadece bir ulaşım aracı değil, üretimin, eğitimin, sağlığın ve kalkınmanın da anahtarıdır. Kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek. Tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor."