Siirt iftar ve sahur vakti: Ramazan İmsakiyesi ile Siirt'te ilk iftar ve sahur saati ne zaman?
2026 yılının Ramazan ayı 19 şubat itibarıyla başlıyor. bu mübarek ayda Siirt'teki milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Oruç, imsak vakti ile başlayacak ve akşam ezanı ile sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Siirt'teki ilk oruç vakitleri belli oldu. Siirtliler, imsak vakti öncesi son yemeklerini yiyerek sahurlarını gerçekleştirecek. İşte Siirt İmsakiyesi ile ilk sahur ve iftar saatlerine dair tüm detaylar…
Mübarek Ramazan ayı ülke genelinde büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu ayda, milyonlarca vatandaş oruç tutacak. İmsak vakti ile başlayan oruç, akşam ezanının okunmasıyla sona eriyor. Diyanet tarafından yayımlanan İmsakiye takvimi ile Siirt oruç vakitleri netlik kazandı. Siirt’in ilçeleri arasında konum farkları bulunduğundan sahur ve iftar saatlerinde birkaç dakikalık değişiklikler Siirt İmsakiyesinden bakılabilecek. Peki, Siirt’te ilk sahur vakti ne zaman bitiyor, ilk iftar saati ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...
SİİRT İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Siirt İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.30'da bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.01 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.17'de okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.29 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar
SİİRT İMSAKİYESİ
Siirt iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Siirt İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Siirt Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Siirt’in Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
2026 RAMAZAN’DA KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?
Ramazan’da oruç saatleri, imsak vaktinden güneşin batışına kadar geçen süreye göre belirleniyor. Her yıl imsakiye, her şehrin coğrafi konumu ve gün uzunluğu dikkate alınarak hazırlanıyor.
2026 Ramazan İmsakiyesine göre bu yıl yaklaşık 13-14 saat oruç tutulacak.