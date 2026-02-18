Mübarek Ramazan ayı ülke genelinde büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu ayda, milyonlarca vatandaş oruç tutacak. İmsak vakti ile başlayan oruç, akşam ezanının okunmasıyla sona eriyor. Diyanet tarafından yayımlanan İmsakiye takvimi ile Siirt oruç vakitleri netlik kazandı. Siirt’in ilçeleri arasında konum farkları bulunduğundan sahur ve iftar saatlerinde birkaç dakikalık değişiklikler Siirt İmsakiyesinden bakılabilecek. Peki, Siirt’te ilk sahur vakti ne zaman bitiyor, ilk iftar saati ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...