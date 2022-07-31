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Siirt'te ilginç olay! 'Yer altından ses geliyor' iddiasına inceleme başlatıldı

Siirt'te ilginç bir olay yaşanıyor. Kentin Meydandere köyünde yaşayanların yer altından sesler duydukları iddiası üzerine inceleme başlatıldı

Bir ilginç olay... Son dakika: Siirt'te 'yer altından ses geliyor' iddiasına inceleme! - Güncel haberler
Siirt'te 'yer altından ses geliyor' iddiasına inceleme!
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DHA

Siirt'in Meydandere köyünde yaşayanların 2 haftadır yer altından sesler duydukları iddiası üzerine AFAD İl Müdürlüğü jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, inceleme başlattı.

DHA'nın haberine göre, merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayanlar yaklaşık 2 haftadır yer altından sesler geldiğini ve ardından sarsıntılar yaşadıklarını belirterek AFAD İl Müdürlüğü´ne başvurdu.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan bir ekip, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Ekip, yüksek kesimlerdeki arazilerde yarılma ve açılma olup olmadığına dair araştırma yapmaya başladı. Köylülerin iddia ettiği seslerle ilgili henüz bir tespit yapılamazken, hazırlanacak raporun ardından sesin kaynağı tespit edilecek.

Bazı köylüler de özellikle gece saatlerinde ses geldiğini ve köyün yakınındaki baraj suyunun boşlukları doldurduğunu ve sesin o nedenle geldiğini düşündüklerini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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