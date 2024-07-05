Sıla konserini Milli Takım için erteledi
Sıla Gençoğlu, EURO 2024'te yarın oynanacak olan Türkiye - Hollanda çeyrek final maçıyla aynı güne denk gelen konserini erteledi
EURO 2024'te yarın oynalacak çeyrek final maçında Türkiye, Hollanda ile karşılaşacak. Sıla Gençoğlu, Türkiye'nin maçıyla aynı güne denk gelen konserini erteledi.
Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Milli takımımızın maçı sebebiyle 6 Temmuz Çeşme konserimiz, 2 Ağustos'a ertelenmiştir. Satın alınan biletler yeni tarihinde geçerli olacaktır. Milli takımımıza başarılar diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."
HAYKO CEPKİN DE KONSER SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan Hayko Cepkin de cumartesi günü Ataköy Marina'da sahne alacağı konserin başlangıç saatini değiştirdiğini duyurmuştu.
Hayko Cepkin, saat 22.00'de başlaması planlanan konserini, Türkiye - Hollanda maçı nedeniyle saat 20.15'te başlayacağını açıklamıştı.
"HİZMET KAPINIZA KADAR GELDİ"
Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullanmıştı; "Hizmet, kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimizle aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5 bin kişi maçı izleriz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15'te konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler."