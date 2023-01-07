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Sıla Gençoğlu'nun 'baba' özlemi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti. Özlemi gün geçtikçe artan Gençoğlu, duygusal bir mesaj yayınladı

Sıla Gençoğlu'nun 'baba' özlemi - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, 28 Kasım'da vefat etti. Beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Gençoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"ZAMAN KALKTI ARAMIZDAN"

Babasının vefatıyla sarsılan Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından Şükrü Gençoğlu'nun eski bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, gönderisine şu ifadeleri not düştü:

Bize bir oda tuttum baba... Üstelik gittiğimiz her yerde olacak bir oda. Nerede olursak olalım, kapısını açıp içeri girebileceğimiz bir oda... Bir masa, iki de sandalye attım içine. Bize kadar... Anahtarın biri sende, biri bende. Başka kimsede yok. O odada sonsuza kadar her şeyi konuşmaya devam edebiliriz. Birbirimize daima yardım edebiliriz, birbirimizin sesini duyabiliriz orada. Duvarlar yıkıldı, zaman kalktı aramızdan. Yine senin armağanın... Teşekkür kısmı odada. Baş başa. Çünkü bizim aramızda. Çünkü yaşar sevdiklerin. Hiçbir yere gitmez. Hiçbir yere…

SON GÖREV

Sıla’nın beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmamıştı.

Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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