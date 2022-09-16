Ege'nin ardından Anadolu turu başladı 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz yaz Ege turu ile en çok biletli konser veren şarkıcılardan olan Sıla, Bodrum, Çeşme, Altınoluk, Marmaris olmak üzere Ege’nin açıkhava sahnelerinde yeni şarkılarını sevenleriyle buluşturmuştu.

Ünlü şarkıcı, yazın bitmesiyle rotasını Anadolu’ya çevirdi. 9 Eylül’de Adana’da yeni konser turuna start veren şarkıcı, geçtiğimiz gün Gaziantep'te sahnedeydi.

Antepli Sıla hayranları, biletleri günler öncesinden tükenen konserde büyük bir coşku yaşadı. Anadolu turu önümüzdeki günlerde devam edecek olan Sıla, İstanbullu hayranlarıyla 5-6-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Harbiye Açıkhava konserlerinde buluşacak.