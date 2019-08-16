Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosSıla'nın yeni imajı - Magazin haberleri

Sıla'nın yeni imajı

DHA

Şarkıcı Sıla, dün akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluştu. Sahneye kabarık saçlarıyla çıkan Sıla'nın birbirinden güzel şarkıların seslendirdiği konser, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı

Sıla

DHA'nın haberine göre; şarkıcı Sıla, dün akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluştu. Uzun aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluşan Sıla, dolunay ışığı altında şarkılarını söyledi. Sesi, enerjisi ve kıyafetleriyle dikkat çeken Sıla, hayranlarının tezahüratlarına, "Sizler ışıl ışılsınız" diyerek karşılık verdi

Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı 'Zeybek'i seslendirdiği sırada Sıla'ya, daha önceki Bodrum konserinde olduğu gibi, zeybek oynayan minik bir efe de eşlik etti.

Sahneye kabarık saçlarıyla çıkan Sıla'nın birbirinden güzel şarkıların seslendirdiği konser, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Melis Kaygılaroğlu'ndan "Uraz senden kurtuldu sahte kadın!" yorumuna yanıt - Instagram Magazin haberleri
FİSKOS"Uraz senden kurtuldu sahte kadın!"
6.5 aylık hamile Ece Vahapoğlu: Hayatımın ilk 60 kilosunu gördüm - Instagram Magazin haberleri
FİSKOS"Hayatımın ilk 60 kilosunu gördüm"
Burak Kut-Cansen Yeni çifti bayramı Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal ile geçirdi - Magazin haberleri
FİSKOSBayramı birlikte geçirdiler
Fatih Ürek: Kimsenin bilmediği bir köy araştırıyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"Kimsenin bilmediği bir köy araştırıyorum"
Pelin Akil eşi Anıl Altan ile romantik pozunu paylaştı - Instagram Magazin haberleri
FİSKOS"Seni çok seviyorum nefesim"
Tuğba Beyazoğlu Erkoçlar eşi Rüzgar Erkoçlar ile tanışma yıl dönümlerini kutladı - Instagram Magazin
FİSKOS"Bugünü bir ritüel haline getirdik"
Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye benim ikinci vatanım - Magazin haberleri
FİSKOS"Türkiye benim ikinci vatanım"
Semiha Yankı, Eurovision'a katıldığı elbise ile sahne aldı - Magazin haberleri
FİSKOSEurovision'a katıldığı elbise ile sahne aldı
Demet Akalın bayram tatilini şezlongda geçirdi - Magazin haberleri
FİSKOSBayram tatilini şezlongda geçirdi
Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan açıklaması: Hala aynı aşkla bağlıyım ona - Magazin haberleri
FİSKOS"Hala aynı aşkla bağlıyım ona"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X