Son dönemde ünlü şef Hazer Amani ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da verdiği konserde hayranlarıyla bir araya geldi. Ancak şarkıcının sahnede şarkılarını oturarak söylemesi izleyicilerin büyük tepkisini çekti.

OTURARAK ŞARKILARINI SÖYLEDİ

2. Sayfa programının haberine göre; Sevilen şarkıcı yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu.

Büyük bir heyecanla Sıla'yı dinlemeye gelen seyirci, bir süre sonra tuhaf bir durumla karşı karşılaştı. Şarkıcının verdiği konserde şarkılarını oturarak söylemesi, ayağa kalkmaması seyirciyi kızdırdı.