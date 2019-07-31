Yaşadığı “şiddet” süreci ve hakkında çıkan bir çok iddia karşısında susmayı tercih eden Sıla, uzun süreli suskunluğunu Show TV ekranlarının başarılı magazin haber programı Hey Canlı için bozdu.

Yeni şarkısı “Karanfil”in provaları için stüdyolarının kapılarını Ömür Sabuncuoğlu’na açan Sıla, özel hayatına dair herkesin merak ettiği konuları da ilk kez açıkladı.

SILA'DAN AŞK İTİRAFI

Şef Hazer Amani’yle olan birlikteliğini ilk kez açıklayan Sıla, “Kalbiniz dolu mu?” sorusuna “Benim kalbim hep dolu” yanıtını verdi.

SESSİZLİĞİNİ 'HEY CANLI’YA BOZDU

Sıla, Hazer Amani’yle birlikte olduğunu ilk kez açıklarken, “Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum” yanıtını verdi.

Sıla’nın açıklamaları Cuma akşamı 23.30’da Show TV ekranlarında Hey Canlı’da…