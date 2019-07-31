Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinSıla ile Hazer Amani aşk yaşıyor! Sıla'dan aşk itirafı! - Magazin haberleri

Sıla ile Hazer Amani aşk yaşıyor!

Yaşadığı “şiddet” süreci ve hakkında çıkan bir çok iddia karşısında susmayı tercih eden Sıla, uzun süreli suskunluğunu Show TV ekranlarının başarılı magazin haber programı Hey Canlı için bozdu. Sıla, Hazer Amani’yle birlikte olduğunu ilk kez açıklarken, “Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum” yanıtını verdi

Sıla - Hazer Amani

Yaşadığı “şiddet” süreci ve hakkında çıkan bir çok iddia karşısında susmayı tercih eden Sıla, uzun süreli suskunluğunu Show TV ekranlarının başarılı magazin haber programı Hey Canlı için bozdu.

Yeni şarkısı “Karanfil”in provaları için stüdyolarının kapılarını Ömür Sabuncuoğlu’na açan Sıla, özel hayatına dair herkesin merak ettiği konuları da ilk kez açıkladı.

SILA'DAN AŞK İTİRAFI

Şef Hazer Amani’yle olan birlikteliğini ilk kez açıklayan Sıla, “Kalbiniz dolu mu?” sorusuna “Benim kalbim hep dolu” yanıtını verdi.

SESSİZLİĞİNİ 'HEY CANLI’YA BOZDU

Sıla, Hazer Amani’yle birlikte olduğunu ilk kez açıklarken, “Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum” yanıtını verdi.

Sıla’nın açıklamaları Cuma akşamı 23.30’da Show TV ekranlarında Hey Canlı’da…

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlülerin tatil pozları
MAGAZİNÇağla'dan havuz pozu
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan tatile devam ediyor - Magazin haberleri 2019
MAGAZİNEski eşlerin tatili devam ediyor
Gupse Özay'a sette doğum günü sürprizi - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNGupse'ye doğum günü sürprizi
Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'in fotoğrafını paylaştı
MAGAZİNFeyza, Özcan'ın fotoğrafını paylaştı
Sefa Doğanay affetmedi: 5 yıla kadar hapis cezası... - Magazin haberleri
MAGAZİNSefa Doğanay affetmedi
Tülin Şahin'den hamile pozu - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNTülin'den 6. ay pozu
Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan pozu - Instagram Haberleri
MAGAZİNTürkan Şoray yıllara meydan okuyor
Son dakika üzücü haber: Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir?
MAGAZİNUsta oyuncu hayatını kaybetti
Nurgül Yeşilçay ve ikizi! Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği şaşırttı - Instagram haberleri
MAGAZİNNurgül ile kardeşinin benzerliği şaşırttı
Beren Saat ile Kenan Doğulu evlilik yıl dönümlerinde sessiz! Dedikodular alevlendi - Magazin haberleri 2019
MAGAZİNDedikodular yine alevlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X