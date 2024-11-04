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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu ve Tuba Büyüküstün'den Paris çıkarması - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu ve Tuba Büyüküstün'den Paris çıkarması

        Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile, Tuba Büyüküstün ise çocuklarıyla Paris tatilinden paylaşımlar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 21:25 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:30
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        Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile romantik bir Paris tatiline çıkarken, Tuba Büyüküstün de çocuklarıyla birlikte Paris'te keyifli anlar geçirdi. İki ünlü oyuncu da Paris kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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        SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu bir süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız, Paris'te tatile çıkmıştı.

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        Türkoğlu, bu romantik Paris tatilinden karelerini sosyal medya hesabında paylaşmaya devam ediyor.

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        Ünlü oyuncu, Paris sokaklarında ve sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflara: "Paris" notunu düştü.

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        Paris'te tatil yapan bir diğer isimde Tuba Büyüküstün oldu.

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        Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte Paris sokaklarını tadını çıkardı.

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        Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Beraber alınacak bir nefes daha" şeklindeki ifadelere yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Sıla Türkoğlu
        #Tuba Büyüküstün
        #Ata Ayyıldız
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