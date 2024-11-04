Sıla Türkoğlu ve Tuba Büyüküstün'den Paris çıkarması
Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile, Tuba Büyüküstün ise çocuklarıyla Paris tatilinden paylaşımlar yaptı
Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile romantik bir Paris tatiline çıkarken, Tuba Büyüküstün de çocuklarıyla birlikte Paris'te keyifli anlar geçirdi. İki ünlü oyuncu da Paris kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.
SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu bir süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız, Paris'te tatile çıkmıştı.
Türkoğlu, bu romantik Paris tatilinden karelerini sosyal medya hesabında paylaşmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu, Paris sokaklarında ve sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflara: "Paris" notunu düştü.
Paris'te tatil yapan bir diğer isimde Tuba Büyüküstün oldu.
Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte Paris sokaklarını tadını çıkardı.