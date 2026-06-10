Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Silah teşhirine 14 gözaltı | Son dakika haberleri

        Silah teşhirine 14 gözaltı

        Adıyaman'da sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yapan 14 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 00:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Silah teşhirine 14 gözaltı

        Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, silah kullanımıyla ilgili suç unsuru taşıyan paylaşımlar yaptığı tespit edilen 18 sosyal medya hesabı incelendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 6 av tüfeği ve çeşitli ebatlarda 17 fişek ele geçirildi.

        Silah ve mühimmata el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari'de haber alınamayan kadın ölü bulundu

        Hakkari'de yakınlarının haklarında kayıp başvurusunda bulunduğu çiftten Hamide Çiftçi (43), yaşadıkları binanın bodrum katında ölüm bulundu. Çiftçi'nin eşi L.Ç, gözaltına alındı (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump açıklamasının ardından İran'a saldırı
        Donald Trump açıklamasının ardından İran'a saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        150 milyon Euro'luk teklife ret!
        150 milyon Euro'luk teklife ret!
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        27 ilde dev bahis operasyonu
        27 ilde dev bahis operasyonu
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman