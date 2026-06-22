Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Başkan Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Belediyedeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerince 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmıştı.

Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış, zanlı E.F.K'ye ulaşılamamıştı. Adreslerdeki aramalarda, ihale ve imar işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak, kullanıma hazır firma kaşeleri, kaşelenmiş ve mühürlenmiş teklif mektupları ile teklif zarfları, yüklü miktarda döviz ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.