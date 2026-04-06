Silifke'de otomobil demir yığınına döndü! 1 ölü

Silifke ilçesi Taşucu eski otogar mevkisindeki ışıklarda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs ile Hasan C. (46) yönetimindeki otomobil, çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı kontrolde kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Hasan C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.