Silifke'de "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde "Roman Kahramanları Festivali" gerçekleştirildi
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:22 Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Silifke Cumhuriyet Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğiyle Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi.
Festivalde öğrencilerden oluşan koro şarkılar söyledi.
Öğrencilerin roman kahramanlarının kostümlerini giydiği defilenin de düzenlendiği etkinliğe, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, okul müdürleri ve veliler katıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ