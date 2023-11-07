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        Haberler Gündem Eğitim Silisyum Metal mi Ametal mi? Silisyum (Si) Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta Yer Alır?

        Silisyum metal mi ametal mi? Silisyum (Si) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır?

        Oksijenin ardından doğada en çok bulunan ikinci element olan silisyum ya da diğer ismiyle silikon, sert yapısı ve koyu griye yakın olan rengi ile öne çıkmaktadır. Yerkabuğunun yaklaşık olarak %25'ini meydana getiren silisyum elementi, yüksek sıcaklıklarda çalışma noktasında da oldukça dayanıklı bir element olarak dikkat çeker. Oda sıcaklığı şartlarında oldukça kararlı davranan ancak ısıtıldığı takdirde reaktif olan silisyum metal mi ametal mi? Silisyum hangi metal? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 00:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:45
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        Silisyum metal mi ametal mi?
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        Doğada saf bir halde değil çoğunlukla silis ve silikat halinde bulunan bu elementin, asbest gibi bazı silikatları kanserojen olabilmektedir. Peki, silisyum elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

        Silisyum Hangi Metal?

        İlk çağlarda yaşayan insanlar tarafından ilk olarak çakmak taşı olarak kullanılan silisyumun bilimsel manada keşfedildiği tarih 1824 yılıdır. Kimya alanında çalışan İsveçli bir bilim insanı olan Jöns Jacob Berzelius, yaptığı çalışmalar esnasında saf silisyumu izole etmeyi başarmış ve bu çalışma da silisyum elementinin keşfi olarak kabul edilmektedir.

        Sert olması sebebiyle kırılgan ve yarı iletken bir element olan silisyum, birçok bileşik ve alaşımda yer almasıyla öne çıkmaktadır. Çinko ve kurşun gibi metaller ile çözülme özelliğine de sahip olan bu element doğada genellikler silikatlar halinde bulunmaktadır.

        Saf hali elmas ile aynı kristal yapıya sahip olan silisyum elementi, saflık oranı arttığı zaman oldukça parlak bir görünüme kavuşmaktadır. Kimyasal davranışlar esnasında metaller ile benzer özelliklerde gösterebilen bu elementin iletkenliği ise sıcaklığın artmasına bağlı olarak artabilmektedir.

        Yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden olmasına rağmen, genellikle doğada saf olarak bulunmayan silisyumun asbest, granit gibi silikat formları bulunmaktadır. Bu elementin doğada en yaygın olarak görülen bileşiği ise çakmaktaşı formunda olan silisyum dioksittir.

        Silisyum elementinin kullanım alanları ise oldukça çeşitlidir. Bu elementin çelikle ile yapılan alaşımı aside karşı dayanıklı kapların imal edilmesinde, alüminyum alaşımları motorların gövdelerinin imal edilmesinde kullanılmaktadır. Silisyum elementinin bir diğer kullanım alanı ise bilgisayarlar ve diğer mikro elektronik parçaların imalatıdır. Silisyumun yarı iletken bir özellik göstermesi, bu elementi bilgisayar sektörü için vazgeçilmek kılmaktadır.

        Silisyum elementi her ne kadar toksik bir element olmasa da bu elementin bazı silikatları insan sağlığı açısından büyük bir tehlike arz etmektedir. Kanserojen yapısı sebebiyle asbest başta olmak üzere birçok silikat, maruz kalınması halinde insanlara ciddi zararlar verebilmektedir.

        Silisyum Metal Mi Ametal Mi?

        Silisyum metal mi ametal mi sorusuna yanıt vermeden önce, metal ile ametal kavramlarının tanımlarını yapmak yerinde olacaktır. Kimyada elektriği ve ısıyı iletebilen, kolay şekillendirilebilen ve parlak bir görünüme sahip olan elementlere metal; iletkenlik konusunda metaller kadar mahir olmayan, mat bir görünüme sahip olan ve oda sıcaklığında katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilen elementlere ametal adı verilmektedir.

        Potasyum metal mi ametal mi?
        Potasyum metal mi ametal mi?

        Bu yazımızın konusu olan silisyum elementi ise yarı metal elementler arasında yer almaktadır. Bu elementin metallerden daha az ancak ametallerden daha çok iletken olması, onu bir yarı metal olarak değerlendirmemize olanak sağlamaktadır.

        Silisyum Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta

        Atom numarası 14, kimyasal simgesi ise Si olan Silisyum elementi; periyodik tablonun üçüncü periyodunun ön dördüncü grubunda yer almaktadır. Evrende en çok bulunan yedinci element olmasıyla da bilinen silisyum elementinin erime noktası 1414 santigrat derece, kaynama noktası ise 3265 santigrat derecedir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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