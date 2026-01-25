Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'de akollü sürücü kantar binasına çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Silivri'de otomobil KGM'ye ait kantar binasına çarptı; görevli personel öldü

        Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'ye ait kantar binasına çarptı. Kazada binada çalışan görevli personel Şener Güngör hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 22:13 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:13
        Silivri'deki kaza, gece saatlerinde Kınalı Denetim İstasyonu Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KJC 405 plakalı otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin TIR'ların ağırlığını ölçmek için denetim gerçekleştirdiği kantarın binasına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen görevli personel Şener Güngör ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazanın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü B.K.'yı gözaltına aldı.

