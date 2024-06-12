Silivri'de ilginç görüntü: Çile geçidi!

"6 AYI AŞKIN SÜREDİR HİÇBİR ÇALIŞMA YOK"

D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Caner Erdoğan, "Burada bir üst geçit vardı. Çürük olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı söylendi. Yerine yenisi yapılacağı söylenmişti ama 6 aya aşkın bir süredir burada hiçbir çalışma yok. Burada karşıdan karşıya çok insan geçiyor ve burada çok ciddi bir can tehlikesi var. Buraya derhal bir el atılması gerekiyor. Bu sorunun acele bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bir başka çevre sakiniyse, "Bir tane üst geçit vardı burada, yıktılar. Bu şekilde tehlikeli ve başka türlü karşıya nereden geçeceğiz" dedi.