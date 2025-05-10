Silivri'nin tarihi belediye binası müze olacak

İstanbul'un Silivri Belediye Meclisi, Kent Kimliğini Geliştirme Komisyonu raporu doğrultusunda, tarihi belediye binasının Silivri Belediyesi Müzesi olarak kullanılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği'nin "Ecdattan yadigar, geleceğe emanet projesi" kapsamında yenilenen Tarihi Belediye Binası'nda tarihi anma alanları, ilçeye katkı sunmuş büyüklerin tanıtıldığı özel bölümler, geçmiş belediye başkanlarının kişisel eşyaları, halkla buluşma alanı, kültür sanat danışma noktası, kalıcı veya dönemsel stantlar, kentsel dönüşüm birimi, sosyal buluşma noktası, nikah salonu, toplantı odaları yer alacak.

İstanbul Valisi Davut Gül'e projeye olan desteği için teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Proje, hem tarihimize sahip çıkmak hem de kültürel mirasımızı yaşatmak için önemli bir fırsat. İstanbul Valimiz Davut Gül’e ve projeye katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Aykut Batur, Murat Okan, Nebahat İskender, Görkem Mercan ve Dorukhan Enes Kocabaş’a büyük bir teşekkür borçluyuz. Bu proje, Silivri’nin tarihini yansıtan önemli bir alan olacak ve halkımıza büyük katkı sağlayacaktır" dedi.