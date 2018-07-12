Silvan'dan kötü haberler peş peşe geldi

Silvan ilçesi Yeşerdi köyünde tarlalarını sulamak isterken dengesini kaybedip suya düşen Selman Çiçek (18) ve kardeşini kurtarmak için suya atlayan ağabey Fırat Kızılçiçek (40) akıntıya kapılarak suda kaybolmuştu. İHA'nın haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi, AFAD, UMKE ve Jandarma’nın seferber olduğu arama çalışmalarında geç saatlerde ağabey Fırat Kızılçiçek’in cansız bedenine ulaşıldı.

80 METRELİK TÜNELDE BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde Selman Kızılçiçek’i bulmak için devam eden arama kurtarma çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları Çığıl Mahallesi Üçkardeş Mezrası kuzeyindeki 4'ncü sifon bölgesinin sulama kanalının içinde bulunan 80 metrelik tünelin içine girdi. Tünelde arama yapan dalgıçlar Selman Kızılçiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Ağabeyinden sonra Selman Kızılçiçek’in de cenazesinin bulunması yakınlarını yasa boğarken cenaze otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YUSUF'UN CANSIZ BEDENİNİ BULMUŞLARDI

Ağabey Fırat Kızılçiçek’i bulduktan sonra Selman Kızılçiçek’i aramaya devam Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 10 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cansız bedenini köyüne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalında buldu.





YUSUF'UN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Malabadi (Çatakköprü) Mahallesi’nde 12 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cansız bedeni, dün sulama kanalına düşen Selman ve Fırat Kızılçiçek’i arama çalışmaları sırasında yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta sulama kanalında bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Anne Fatma Yılmaz ve ağabey Bünyamin Yılmaz, Yusuf’un cenazesi arabaya konulurken gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze, Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Mahallesi’nde defnedilecek.



