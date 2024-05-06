Simge Sağın: Artık fanatik Beşiktaşlı değilim
'Aşkın Olayım' şarkısı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gol sevinciyle özdeşleşen Simge Sağın; "Artık fanatik Beşiktaşlı değilim" dedi
Simge Sağın, Spor Toto Süper Lig 2022 - 2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın kutlamalarına katılmıştı.
'Aşkın Olayım' şarkısıyla uzun süredir gündemde olan ve bu parçayı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi ile birlikte söyleyen Simge Sağın, Youtube'da Eser Yenenler'in programına konuk oldu.
"YAŞADIĞIM ŞEY FANATİKLİĞİMİN ÜSTÜNE ÇIKTI"
Programda Galatasaray'ın şampiyonluk töreni ve Beşiktaşlı olmasına dair açıklamalarda bulunan şarkıcı; "Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Yaşadığım şey, benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu" dedi.
"İYİ Kİ GİTMİŞİM DİYORUM"
Simge Sağın; "Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum. Çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi" ifadelerini kullandı.