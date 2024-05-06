Simge Sağın: Artık fanatik Beşiktaşlı değilim

"İYİ Kİ GİTMİŞİM DİYORUM"



Simge Sağın; "Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum. Çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi" ifadelerini kullandı.