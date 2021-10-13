Simge'den Türkiye turnesi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kendi konserleri dışında verdiği konsept konserlerle sevenleriyle buluşan Simge Sağın, Ankara, Bursa, Gaziantep, Adana, Mersin ve İstanbul'da müzikseverleriyle buluşmaya devam ediyor.

Yaz boyunca verdiği konserlerle keyifli bir yaz sezonu geçiren ve geçen hafta İstanbul'da gerçekleşen Formula 1 Türkiye Grand Prix sahnesinde şarkılarıyla renk katan Simge Sağın, Antalya Olimpos'ta bir haftalık tatilin arkasından kış sezonuna hızlı bir giriş yapacak. Simge'nin turnesinin ilk ayağı 16 Ekim Cumartesi akşamı Adana'da olacak.

Simge Sağın, eski ve yeni şarkıları dışında sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılarla muhteşem repertuvarı ile sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşatacak.