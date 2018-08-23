'Ben Bazen' adını verdiği albümüyle yaz boyunca adından söz ettiren Simge Sağın, bayramda Jolly Joker Alaçatı’da sahne aldı. Sahne performansı ve repertuvarı ile kendisini dinlemeye gelenlere keyifli dakikalar yaşatan ünlü şarkıcı, Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı kıyafetiyle de dikkat çekti.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge Sağın, "Bayramdan sonra 'Ben Bazen' albümünde yer alan Sezen Aksu ve Sibel Algan imzalı 'Öpücem' adlı şarkıyı kliplendireceğim" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi. Çekimler gerçekleştikten sonra yaz tatiline çıkacağını belirten şarkıcı, "Önce iş sonra tatil" şeklinde konuştu. Simge Sağın, bayramı "Umarım bu bayram hepimize barış ve mutluluk getirecek" diyerek kutladı.

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