İşte yeni simit standardı

Habertürk TV'de yer alan habere göre simit standart taslağı için Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan görüş alındı.

En çok sevilen sokak lezzetlerinden biri olan, kahvaltıya çok yakışan simide standart geliyor.

Taslak halindeki standarda göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olmak üzere dört gruba ayrılacak.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan simit standardı tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi. Taslakta simidin yapılışından nasıl satıldığına dair detaylar yer aldı.

ÇEŞNİSİ VE İÇ MALZEMESİ DE BELİRLENDİ

Simit hamuru üzerine çeşni olarak susam tohumu, çöreotu, ay çekirdeği, chia tohumu ya da bu tahıllardan birkaçının karışımı serpilebilecek.

Peynir, zeytin, sucuk, sosis, salam, çikolata gibi malzemeler de iç malzeme olarak kullanılabilecek.

Taslağa göre simit, kendine has tat ve kokuda olacak. Acılaşmış, ekşimiş, küflenmiş, kokuşmuş olmayacak. Simidin iyi pişmiş ve kabarmış olması gerekecek.