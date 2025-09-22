Simon Banza, Al Jazira'da!
Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza, Al Jazira'ya transfer oldu.
Giriş: 22.09.2025 - 17:09 Güncelleme: 22.09.2025 - 17:09
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da olan Simon Banza'nın yeni takımı belli oldu.
29 yaşındaki santrfor, 10 Milyon Euro karşılığında Al Jazira'ya imza attı.
Banza'nın, Al Jazira Club ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Simon Banza, Trabzonspor formasıyla geçen sezon çıktığı 37 karşılaşmada 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
