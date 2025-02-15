Simon Banza: Kazanabileceğimiz bir maçtı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Simon Banza, maçın ardından konuştu.

"KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"

İlk yarıdan başlarsak, iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci golü atabilsek, işler bizim için daha güvenli olabilirdi. İkinci yarıya Beşiktaş bizden daha iyi başladı. Skoru koruyamadık. Arka arkaya goller yedik. Gerçekten bugün iyiydik. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir sonraki maça hazırlanacağız.