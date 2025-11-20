Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Simone Bonomi: Türkiye çok güçlü bir takım - Futbol Haberleri

        Simone Bonomi: Türkiye çok güçlü bir takım

        A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında Romanya'yı elemesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kura çekimini değerlendiren Slovakya Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Simone Bonomi, "Türkiye çok güçlü bir takım" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 22:42 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye çok güçlü bir takım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında finale kalması durumunda muhtemel rakipleri Slovakya ve Kosova'nın temsilcileri, kura çekimini değerlendirdi.

        "TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

        İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Slovakya Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Simone Bonomi, "Her şeyden önce finale yükselmeyi umuyoruz ama önce oynamamız gereken bir yarı final maçımız var. Kosova'yı geçersek finalde Türkiye-Romanya maçının galibiyle karşılaşacağız. Türkiye, kesinlikle çok güçlü bir takım ve Kenan Yıldız ile Arda Güler gibi çok iyi genç oyunculara sahip." dedi.

        REKLAM

        Bonomi, "Bir İtalyan olarak tabii ki Hakan Çalhanoğlu'nun değerinin farkındayım. Aynı şekilde İtalyan teknik direktörlerin değerinin de. Dolayısıyla Türkiye, mükemmel bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

        "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

        "Türkiye ile finalde karşılaşmamız halinde bunun kesinlikle zorlu bir mücadele olacağını söyleyebilirim." diyen İtalyan teknik adam, "Tabii ki kağıt üzerinde fark ortada, çünkü dediğim gibi Türkiye mükemmel oyuncularla temsil edilen bir milli takım ancak biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

        Play-off finaline yükselmeleri durumunda iç saha avantajına sahip olmalarıyla ilgili Bonomi, "Çok büyük bir avantaj değil, kesinlikle küçük bir avantaj. Yine de kendi taraftarınız önünde oynamak, rakip taraftarlarla dolu bir stattan kesinlikle daha iyi." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'ın Türk futboluna hakim olması hakkında ise Bonomi, "Sanırım bu bize fayda sağlayabilir. Milan Skriniar'ın da yardımları katkı yapabilir ama hepimiz Türkiye'yi tanıyoruz. Tabii Milan da bize öneriler verirse, elbette bunu iyi karşılarız." dedi.

        REKLAM

        KOSOVA CEPHESİ

        Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Franco Foda ise "Bizim için şu an en önemli şey, play-off yarı finalindeki rakibimiz Slovakya'ya konsantre olmak. Bu maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Daha sonra Türkiye'nin, Romanya'yı yenmesine bağlı olarak karşılaşabiliriz." dedi.

        "Türk Milli Takımı, son yıllarda yeni teknik direktörüyle çok iyi oynuyor." diyen Foda, şunları kaydetti:

        "Türkiye, Real Madrid'deki Arda Güler, Juventus'taki Kenan Yıldız veya Inter'deki Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncularla çok çok iyi bir takım oldu. Çok iyi, güçlü bir takım, savunmada çok iyi organize oluyor. Avrupa Şampiyonası'nda da Avusturya karşısında defansif anlamda çok iyi pozisyon aldıklarını gördüm. Çok sağlam bir takım, özellikle hücumda olağanüstü bir kaliteye sahipler. Bire bir pozisyonlarda ise teknik olarak çok yetenekli bir takım. Bizim için zor olacak ama en önemlisi Slovakya'ya karşı kazanmamız."

        "KENDİ SAHAMIZDA UZUN SÜREDİR YENİLMİYORUZ"

        Finale kalmaları halinde saha avantajına sahip olacaklarının hatırlatılması üzerine Alman teknik adam, "Slovakya maçını kazanırsak Türkiye ile kendi sahamızda oynamamız çok çok önemli. Bu kesinlikle bizim için bir avantaj. Türkiye'de birçok kez Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı da oynadım. Türkiye'de oynadığınızda atmosferin nasıl olduğunu, taraftarların nasıl etkilediğini biliyorum. Ancak kendi evimizde oynayacağız, özellikle kendi sahamızda uzun süredir yenilmiyoruz. Kosova'da, Priştine'de özel bir atmosfer var, taraftarlar takımımıza enerji veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor