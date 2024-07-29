Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı - Magazin haberleri

        Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı

        'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla hafızalara kazınan ve geçen yıl hayatını kaybeden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hayatını geçen yıl kaybeden dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı. 1990'da Prince'in 'Nothing Compares 2 U' şarkısının cover'ıyla tanınan O'Connor'ın ölüm belgesinde birden fazla solunum sorunu sıralandı.

        Geçen yıl 26 Temmuz'da, Londra'daki evinde cansız bedeni bulunan ünlü şarkıcının, bronşiyal astımın tetiklediği kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan KOAH'tan dolayı hayatını kaybettiği bildirdi. Sanatçının ölümünde ayrıca geçirmekte olduğu solunum yolu enfeksiyonunun da etkili olduğu açıklandı.

        2

        İngiliz yetkililer, Sinéad O'Connor'ın bu yılın başlarında onun herhangi bir cinayet şüphesi olmadan doğal sebeplerden öldüğünü açıklamıştı ancak kesin sebep bugüne kadar kamuoyuna duyurulmamıştı.

        3

        Yıllarca psikolojik sorunlar yaşayan Sinéad O'Connor, hayatı boyunca en az 8 kez intihara kalkıştığını söylemişti.

        4

        HEYKELİ MÜZEDEN KALDIRILDI

        Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de Dublin Ulusal Balmumu Müzesi'nde yer verilen balmumu müzesiyle konuşulmuştu. Sinéad O'Connor'a benzemeyen balmumu heykeli, sanatçının hayranları ve ailesinin tepkisine yol açmış, bunun üzerine Dublin'deki Ulusal Balmumu Müzesi Plus, heykeli müze koleksiyonundan çıkarma kararı almıştı.

        Müze, Sinéad O'Connor'ın ailesinden özür dilemiş ve 56 yaşında hayata veda eden şarkıcının yeni bir heykelinin yapılacağını açıklamıştı.

        5

        1990'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı, 1987'deki ilk albümü 'The Lion and the Cobra' ile büyük bir başarı yakaladı ve bu albüm, Sinéad O'Connor'a en iyi kadın rock vokal performansı dalında Grammy adaylığı kazandırdı.

        Onun dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan ise 1990 tarihli 'Nothing Compares 2 U' şarkısı oldu.

        6

        2018'de İslam dinine geçen sanatçı, adını Shuhada Sadaqat olarak değiştirdi.

        #Sinead OConnor
        #ölüm nedeni
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Rota Gabriel Sara!
        Rota Gabriel Sara!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı