Haberler Dünyadan Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni doğrulandı - Magazin haberleri

Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni doğrulandı İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southwark Adli Tıp Kurumu, temmuzda hayatını kaybeden İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğünü açıkladı Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 08:32 Güncelleme: 10.01.2024 - 08:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor, temmuz ayında Londra'nın güneyindeki evinde bilinçsiz bir şekilde bulunmuştu. 56 yaşındaki O'Connor'un ardından öldüğü açıklanmıştı.



Southwark Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan yeni açıklamada, "O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü" ve "adli tıp uzmanının konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığı" belirtildi.



ANMA KONSERİ DÜZENLENECEK



Ayrıca Sinéad O'Connor ve The Pogues solisti Shane MacGowan için mart ayında New York'ta bir anma konseri düzenleneceği de duyuruldu. Tek gecelik gösteri her iki ismin hayatının da bir kutlaması olacak.

2 Şurada Paylaş!







Mountain Goats, Cat Power ve Dropkick Murphys gibi sanatçılar Sinéad O'Connor ve MacGowan'ın bazı şarkılarını söyleyecek.

"23 YILDIR ŞEHİRDEN UZAK KALDIM" DEMİŞTİ



Sinéad O'Connor'ın 26 Temmuz 2023'teki ölümünün açıklanmasından bir gün sonra polis, kuşkulu bir yan bulunmadığını söylemişti.



Ünlü şarkıcı, ölümünden kısa bir süre önce yeniden Londra'ya taşınmış ve temmuz başlarında 23 yıldır şehirden uzak kaldığını belirten bir paylaşımda bulunmuştu.