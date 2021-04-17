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Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında ve nereli? Sinan Akçıl eş kim? İşte hayatı ve şarkıları

Uzun yıllar söz yazarı ve besteci olarak tanınan ve Kalp sesi albümüyle birlikte şarkıcı olarak da adından bahsettiren Sinan Akçıl araştırılıyor. İbrahim Tatlıses'in fenomen eğlence programı İbo Show'a konuk olan Sinan Akçıl merak ediliyor. Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında ve nereli? Sinan Akçıl eş kim? İşte hayatı ve şarkıları

Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında ve nereli? Sinan Akçıl eş kim? İşte hayatı ve şarkıları

İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konuklarından biri olan Sinan Akçıl sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Uzun zamandır televizyon ekranlarında görülmeyen Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında ve nereli? Sinan Akçıl eş kim? İşte hayatı ve şarkıları

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da doğru. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.

Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.

SİNAN AKÇIL ŞARKILARI

ALBÜMLERİ

YılAlbümYapımcıSatışlar
2011Kalp SesiPoll Production42.990+[7]
2012Karnaval[8]
2013Kapı
2014Tabi TabiDMC
2015Best of Aşk
2017Yüzyılın Aşkı
2020PiyanistLets Menajerlik

YılAlbümYapımcıSatışlar
2018Güzel ŞeylerDMC

TEKLİLERİ

YılSingleYapımcıSatışlar
2012İkinci SenDokuz Sekiz Müzik
2014HatırlasanaDMC
Hoppa
2015Ayıp Yani
20161001 Gece
Şarttır
Başka Şansın Yok
2018Gülmek Sadaka
Anlarsın
2019Mucize
Goy Goy
2020Çok Sevmek Yasaklanmalı
Daima Yaşa AzerbaycanLets Menajerlik
Bye ByeLets Menajerlik & DMC
2021SefilDMC

VİDEO KLİPLERİ

YılŞarkı AdıAlbümYönetmen
2010"Yasak Aşk"Hande'ye Neler Oluyor?Kemal Doğulu
2011"Teşekkürler"TeşekkürlerŞenol Korkmaz
"Atma" (feat. Hande Yener)Kalp SesiKemal Doğulu
"Cumartesi" (feat. Ajda Pekkan)Şenol Korkmaz
"B'işey Olmuş'" (feat. İzel)Murad Küçük
2012"İkinci Sen" (feat. Aygün Kazımova)İkinci Sen
"İkinci Sen" (Batu Çaldıran Remix) (feat. Aygün Kazımova)
"Fark Atıyor"Kalp Sesi 2 - Karnaval
"Hoppala"Tülay İbak
"Bize Her Yer Cennet"Melike Önay
2013"Öylesine"Kemal Doğulu
"Rahatsızlık" (feat. Semra San)RahatsızlıkMurad Küçük
"Kapı"KapıKubilay Kasap
"Bize Yazdım"Melike Önay
"Dev Dalga"Kubilay Kasap
2014"Tabi Tabi"Tabi TabiNihat Odabaşı
"Hatırlasana"Hatırlasana
2015"Biri Bana Gelsin" (feat. Ferah Zeydan)Best of AşkHasan Kuyucu[9][10]
"Ayıp Yani"Ayıp Yani
"Hırka" (feat. Şahzoda)HırkaTimur Primkulov[11]
"Vazgeçilmezim" (feat. Demet Akalın)Ayıp YaniYok
2016"1001 Gece"1001 GeceBiray Dalkıran[12]
"Şarttır" (feat. Ferah Zeydan)ŞarttırHasan Kuyucu
"Başka Şansın Yok"Başka Şansın Yok
2017"Yüzyılın Aşkı" (feat. Serdar Ortaç)Yüzyılın AşkıBedran Güzel
"İyi Değilim" (feat. Ferah Zeydan)Adnan Önal
2018"Demesinler" (Tarık İster Vers.)Güzel ŞeylerMurat Joker
"Seni Böyle Sevmediler (Tarık İster Versiyon)"Alişan Günay Yıldırım
"Gülmek Sadaka" (Maher Zain ile düet)Gülmek SadakaMurat Joker
"Anlarsın" (Mustafa Ceceli ile düet)AnlarsınEmrah Özbilen
2019"Mucize" (feat. Ferah Zeydan)MucizeBurcu Kıratlı Akçıl
"Goy Goy"Goy GoyAlişan Günay Yıldırım
2020"Çok Sevmek Yasaklanmalı" (feat. Mustafa Ceceli & İrem Derici)PiyanistAhmet Can Tekin
"Daima Yaşa Azerbaycan" (feat. Saide Guliyeva)Daima Yaşa AzerbaycanEmrah Özbilen
"Bye Bye" (feat. Enes Yolcu)Bye ByeMert Akay
2021"Sefil" (feat. Semra San)SefilEcem Gündoğdu

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