İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konuklarından biri olan Sinan Akçıl sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Uzun zamandır televizyon ekranlarında görülmeyen Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında ve nereli? Sinan Akçıl eş kim? İşte hayatı ve şarkıları
SİNAN AKÇIL KİMDİR?
Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da doğru. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.
Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.
SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.
SİNAN AKÇIL ŞARKILARI
ALBÜMLERİ
|Yıl
|Albüm
|Yapımcı
|Satışlar
|2011
|Kalp Sesi
|Poll Production
|42.990+[7]
|2012
|Karnaval[8]
|2013
|Kapı
|2014
|Tabi Tabi
|DMC
|2015
|Best of Aşk
|2017
|Yüzyılın Aşkı
|2020
|Piyanist
|Lets Menajerlik
|Yıl
|Albüm
|Yapımcı
|Satışlar
|2018
|Güzel Şeyler
|DMC
TEKLİLERİ
|Yıl
|Single
|Yapımcı
|Satışlar
|2012
|İkinci Sen
|Dokuz Sekiz Müzik
|2014
|Hatırlasana
|DMC
|Hoppa
|2015
|Ayıp Yani
|2016
|1001 Gece
|Şarttır
|Başka Şansın Yok
|2018
|Gülmek Sadaka
|Anlarsın
|2019
|Mucize
|Goy Goy
|2020
|Çok Sevmek Yasaklanmalı
|Daima Yaşa Azerbaycan
|Lets Menajerlik
|Bye Bye
|Lets Menajerlik & DMC
|2021
|Sefil
|DMC
VİDEO KLİPLERİ
|Yıl
|Şarkı Adı
|Albüm
|Yönetmen
|2010
|"Yasak Aşk"
|Hande'ye Neler Oluyor?
|Kemal Doğulu
|2011
|"Teşekkürler"
|Teşekkürler
|Şenol Korkmaz
|"Atma" (feat. Hande Yener)
|Kalp Sesi
|Kemal Doğulu
|"Cumartesi" (feat. Ajda Pekkan)
|Şenol Korkmaz
|"B'işey Olmuş'" (feat. İzel)
|Murad Küçük
|2012
|"İkinci Sen" (feat. Aygün Kazımova)
|İkinci Sen
|"İkinci Sen" (Batu Çaldıran Remix) (feat. Aygün Kazımova)
|"Fark Atıyor"
|Kalp Sesi 2 - Karnaval
|"Hoppala"
|Tülay İbak
|"Bize Her Yer Cennet"
|Melike Önay
|2013
|"Öylesine"
|Kemal Doğulu
|"Rahatsızlık" (feat. Semra San)
|Rahatsızlık
|Murad Küçük
|"Kapı"
|Kapı
|Kubilay Kasap
|"Bize Yazdım"
|Melike Önay
|"Dev Dalga"
|Kubilay Kasap
|2014
|"Tabi Tabi"
|Tabi Tabi
|Nihat Odabaşı
|"Hatırlasana"
|Hatırlasana
|2015
|"Biri Bana Gelsin" (feat. Ferah Zeydan)
|Best of Aşk
|Hasan Kuyucu[9][10]
|"Ayıp Yani"
|Ayıp Yani
|"Hırka" (feat. Şahzoda)
|Hırka
|Timur Primkulov[11]
|"Vazgeçilmezim" (feat. Demet Akalın)
|Ayıp Yani
|Yok
|2016
|"1001 Gece"
|1001 Gece
|Biray Dalkıran[12]
|"Şarttır" (feat. Ferah Zeydan)
|Şarttır
|Hasan Kuyucu
|"Başka Şansın Yok"
|Başka Şansın Yok
|2017
|"Yüzyılın Aşkı" (feat. Serdar Ortaç)
|Yüzyılın Aşkı
|Bedran Güzel
|"İyi Değilim" (feat. Ferah Zeydan)
|Adnan Önal
|2018
|"Demesinler" (Tarık İster Vers.)
|Güzel Şeyler
|Murat Joker
|"Seni Böyle Sevmediler (Tarık İster Versiyon)"
|Alişan Günay Yıldırım
|"Gülmek Sadaka" (Maher Zain ile düet)
|Gülmek Sadaka
|Murat Joker
|"Anlarsın" (Mustafa Ceceli ile düet)
|Anlarsın
|Emrah Özbilen
|2019
|"Mucize" (feat. Ferah Zeydan)
|Mucize
|Burcu Kıratlı Akçıl
|"Goy Goy"
|Goy Goy
|Alişan Günay Yıldırım
|2020
|"Çok Sevmek Yasaklanmalı" (feat. Mustafa Ceceli & İrem Derici)
|Piyanist
|Ahmet Can Tekin
|"Daima Yaşa Azerbaycan" (feat. Saide Guliyeva)
|Daima Yaşa Azerbaycan
|Emrah Özbilen
|"Bye Bye" (feat. Enes Yolcu)
|Bye Bye
|Mert Akay
|2021
|"Sefil" (feat. Semra San)
|Sefil
|Ecem Gündoğdu
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