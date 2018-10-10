Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat, bir mekanın açılış gecesinde kavga etti. Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" dedi. Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etti. İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl’ın üzerine atarak saldırdı
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Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başladı.
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"ÇABUK DIŞARI ÇIKIN!"
Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" dedi.
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Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etti.
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ELİNDEKİ SİGARAYI ÜZERİNE ATTI
İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl’ın üzerine atarak saldırdı.
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Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ikili mekandan uzaklaştırıldı.
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SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?
Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara'da Çankaya, Hoşdere caddesinde bir evde doğmuştur. 7 yaşına kadar Ankara'da kaldıktan sonra ailece İstanbul'a taşındılar. Aslen Mardin kökenlidir. “Sermiyan” adının manası Kürtçe aşiret reisi demekmiş. Babası Adnan Midyat, annesi Nimet Midyat'dır.
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SİNAN AKÇIL KİMDİR?
Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden kentinde dünyaya gelmiştir. Babası Saim Akçıl'ın da müzik adamı olmasından ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşi olmasından dolayı küçük yaşlarda müziğe başlamış ve küçük yaşlarda yaptığı bestelerden dolayı beğeni kazanmıştır. Sinan Akçıl şimdiye kadar Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi ismlerle müzik, beste ve söz yazarlığı gibi türlerde çalışmalar düzenlemiştir.
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Sinan Akçıl, Hadise'nin 2009'da Eurovision'a katıldığı Düm Tek Tek şarkısının yazarlığını yapmıştır. Öte yandan Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde piyasaya sürmüş olduğu Hande'ye Neler Oluyor? adlı albümündeki söz ve müzikler yine Sinan Akçıl'a aittir. Son olarak Hande Yener'in 2011 Eylül'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestesini yapmıştır.
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