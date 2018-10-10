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SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden kentinde dünyaya gelmiştir. Babası Saim Akçıl'ın da müzik adamı olmasından ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşi olmasından dolayı küçük yaşlarda müziğe başlamış ve küçük yaşlarda yaptığı bestelerden dolayı beğeni kazanmıştır. Sinan Akçıl şimdiye kadar Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi ismlerle müzik, beste ve söz yazarlığı gibi türlerde çalışmalar düzenlemiştir.