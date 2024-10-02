Sinan Ateş davası sürüyor: Özel'e hakaret etti, salondan çıkarıldı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı dava sürüyor. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması başlamadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e küfür ve hakaret eden tutuklu sanık Suat Kurt, jandarma ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı. Önceki duruşmada salondan çıkarılırken gazetecilere eli ile 'silah' işareti yaparak tehdit eden tutuklu sanık Eray Özyağcı hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ajanslar Giriş: 02.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:23 facebook

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