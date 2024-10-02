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        Haberler Gündem Güncel Sinan Ateş davası sürüyor: Özel'e hakaret etti, salondan çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Sinan Ateş davası sürüyor: Özel'e hakaret etti, salondan çıkarıldı

        Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı dava sürüyor. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması başlamadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e küfür ve hakaret eden tutuklu sanık Suat Kurt, jandarma ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı. Önceki duruşmada salondan çıkarılırken gazetecilere eli ile 'silah' işareti yaparak tehdit eden tutuklu sanık Eray Özyağcı hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:23
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        Duruşmada sanıklardan tehdit ve hakaret
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        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

        Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi.

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        ÖZGÜR ÖZELE KÜFÜR VE HAKARET

        Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulundu. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı.

        Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi.

        Duruşma sanık avukatlarının savunması ile devam ediyor.

        GAZETECİLERİ TEHDİT EDEN SANIK ERAY ÖZYAĞCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

        Dünkü duruşmada da salondan çıkarılırken gazetecilere eli ile 'silah' işareti yaparak tehdit eden tutuklu sanık Eray Özyağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

        Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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        #sinan ateş davası
        #Özgür Özel
        #gündem
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