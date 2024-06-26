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        Haberler Magazin Sinan Çetin'den Rafael Cemo Çetin açıklaması: Görüşmüyorum - Magazin haberleri

        Sinan Çetin'den Rafael Cemo Çetin açıklaması: Görüşmüyorum

        Cihangir'de görüntülenen Sinan Çetin, gazetecilerin bir süredir Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan oğlu Rafael Cemo Çetin ile ilgili sorular karşısında sinirlendi; "Görüşmüyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 07:45 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:45
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Çetin, Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı.
        Çetin, basın mensuplarının soruları karşısında bir süredir hiçbir şey yapmadığını söyledi.

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        Sinan Çetin ayrıca bir süredir Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan oğlu Rafael Cemo Çetin sorulması üzerine sinirlendi.

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        "KENDİSİNE SORUN"

        Sinan Çetin, oğlunun özel hayatıyla ilgili "Kendisine sorun, hiç bilmiyorum" dedikten sonra "Görüşmüyorum" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

        #Sinan Çetin
        #rafael cemo çetin
        #Dilan Çiçek Deniz
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