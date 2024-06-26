Sinan Çetin'den Rafael Cemo Çetin açıklaması: Görüşmüyorum
Cihangir'de görüntülenen Sinan Çetin, gazetecilerin bir süredir Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan oğlu Rafael Cemo Çetin ile ilgili sorular karşısında sinirlendi; "Görüşmüyorum"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Çetin, Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı.
Çetin, basın mensuplarının soruları karşısında bir süredir hiçbir şey yapmadığını söyledi.
Sinan Çetin ayrıca bir süredir Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan oğlu Rafael Cemo Çetin sorulması üzerine sinirlendi.
"KENDİSİNE SORUN"
Sinan Çetin, oğlunun özel hayatıyla ilgili "Kendisine sorun, hiç bilmiyorum" dedikten sonra "Görüşmüyorum" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.