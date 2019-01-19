Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, ligde 145 gün sonra fileleri havalandırdı. Bu sezonki 12. lig maçında forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu.

Süper Lig'de bu sezon 3 gole ulaşan Sinan, son golünü 145 gün önce 3. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında atmıştı.

Sinan Gümüş'ten maçtan sonra yaptığı açıklamada, "2019'a bol gollü başladık, çok mutluyuz. Taraftarımız önünde 2 gol attım, bunun için çok mutluyum. Hat-trick yapamadım ama Henry yaptı, onun adına mutluyum. Hedef yok, maç maç bakıyorum, bakalım haftaya kaç gol daha gelecek benim adıma?" dedi.