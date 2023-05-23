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Haberler Gündem Politika Sinan Oğan kararını açıkladı, gözler Ümit Özdağ'da! Son dakika: Ümit Özdağ açıklama saati değişti
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Sinan Oğan kararını açıkladı, gözler Ümit Özdağ'da

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün görüşen Ümit Özdağ ise bugün saat 13.00'te kararını açıklayacak. İşte siyasette dün yaşananlar...

Sinan Oğan kararını açıkladı, gözler Ümit Özdağ'da! Son dakika: Ümit Özdağ açıklama saati değişti
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HABERTURK.COM

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bugün saat 13.00'te açıklama yapacak.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oranında oy alırken seçimler ikinci tura kalmıştı.

Seçimlerde yüzde 5,2 oy oranına ulaşan Sinan Oğan dün düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikinci turda desteğini açıkladı.

OĞAN'DAN ERDOĞAN'A DESTEK

Oğan "Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararının ardından Zafer Partisi lideri Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 13.00'te benim tarafımdan yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Biz mutabakat metnimizi sunduk, Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Umarım yarın saat 11.00'a kadar olumlu cevabını iletecek" dedi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, şu açıklamayı yaptı:

"Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim."

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destek açıklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, "Kimin bu vatanı satandan yana olduğu belli" dedi. Bu paylaşımdan yaklaşık 5 saat sonra yeniden bir paylaşım yapan CHP lideri, "İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı yaptıktan sonra Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ağırlayan Kılıçdaroğlu, saat 23.15'te yeniden bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!"

ERDOĞAN: PAZARLIK OLMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da TRT'de katıldığı programda Sinan Oğan'ın kararı hakkında konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

"Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı. Bir Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir. Mültecilerin kısa zamanda güvenli geri dönüşü için çalışıyoruz. Suriye'nin kuzeyinden askeri çekmek güvenlik zaafiyeti oluşturur. Biz başından beri insani yaklaştık, ülkemize yakışanı yapacağız. Muhalefetin Sinan Oğan Bey'i linç edeceğini tahmin ediyorduk. Sinan Bey'e yönelik lince milletimiz 28 Mayıs'ta cevabını verecek. Muhalefetin kırk yıllık tutumu değişmez. Birinci tur öncesi vadettiklerini unuttular mı? Benim milletim bu söylemleri yutmaz, 2. turda da gereğini yapacak. Milliyetçilerin adresi Cumhur İttifakı'dır, milletim de farkında. Bu zatın, gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok. Bu zatın iddiaları külliyen yalandır. Tamamen aldatma üzerine söylemle milletimizi kandıramazlar. Bunlar siyasi çiğlik olarak tarihimizdeki yerini almıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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