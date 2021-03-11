Sinan Tuzcu: Bütün ekip çok eğlenceli

"Bütün ekip çok eğlenceli" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İzmir'de çekilen bir projede yer alan oyuncu Sinan Tuzcu, izin gününde İstanbul'a geldi. Etiler'de görüntülenen Tuzcu, köpeği Yaver ile birlikte objektiflere poz verdi.

İstanbul'u özlediğini söyleyen ünlü oyuncu, "İzmir'de çalışmak çok güzel, ekip çok güzel. Çekimler çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

Muhabirlerin setteki eğlencenin sırrını sorması üzerine ise Sinan Tuzcu, "Ali Atay'ın, Funda Eryiğit'in ve Emre Karayel'in olduğu bir ortamın eğlenceli olmaması mümkün mü? Gerçekten çok neşeli ve eğlenceli bütün ekip" diye yanıt verdi.