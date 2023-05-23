Sinek Yaylası'nda bahar renkleri

Ağrı'nın kuzey doğusunda yer alan ve Kars-Iğdır sınırlarına kadar geniş bir alana yayılan yayla, sahip olduğu su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında çok sayıda göçer aile ve binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor.